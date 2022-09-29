Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom'da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik
Galatasaray sezon başında yaptığı flaş transferlerle büyük sükse yaptı. Taraflı tarafsız herkes Sarı-Kırmızılılar'ın muhteşem bir kadro kurduğu görüşünde birleşti. Galatasaray kurduğu muhteşem kadroyla birlikte sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
29.09.2022 12:52 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:52
Comparisonator'un verilerine göre Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip yarı sahada en çok presle top kazanma yüzdesinde ilk sırada yer alıyor.
Cimbom, yüzde 55 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 53 ile Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor takip ediyor.
Galatasaray dışında ilk 5 sırada şampiyonluk adaylarından sadece Beşiktaş yer alıyor. Kartal rakip sahada yüzde 47 top kazanma yüzdesine sahip.