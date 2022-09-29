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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom'da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom'da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray sezon başında yaptığı flaş transferlerle büyük sükse yaptı. Taraflı tarafsız herkes Sarı-Kırmızılılar'ın muhteşem bir kadro kurduğu görüşünde birleşti. Galatasaray kurduğu muhteşem kadroyla birlikte sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

takvim.com.tr
Onur Koçhan
29.09.2022 12:52 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:52
Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Sarı-Kırmızılılar, yıldızlar topluluğu kadrosuyla dikkat çekerken ilk 7 haftada ortaya konan mücadeleci futbol da gözlerden kaçmadı. Yıldız ağırlıklı kadronun mücadele ve fizik gücü teknik direktör Okan Buruk'u şimdilik tatmin etmiş durumda.

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Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Özellikle de 35 yaşındaki Dries Mertens'in görev aldığı tüm maçlarda bir an olsun bile yerinde duramaması ve takım savunmasına sürekli yardım etmesi teknik heyetin aşılamaya çalıştığı sistemin bir parçası olarak görülüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Teknik Direktör Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'daki futbolculuk dönemindeki gibi 90 dakika savaşan, asla pes etmeyen ve rakibin kafasını kaldırmayan bir takım oluşturmanın peşinde… 2000'li yıllarda gelen başarılarda takım halinde yapılan pres dikkat çekiyordu.

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Comparisonator'un verilerine göre Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip yarı sahada en çok presle top kazanma yüzdesinde ilk sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Cimbom, yüzde 55 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 53 ile Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor takip ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik

Galatasaray dışında ilk 5 sırada şampiyonluk adaylarından sadece Beşiktaş yer alıyor. Kartal rakip sahada yüzde 47 top kazanma yüzdesine sahip.

Son dakika Galatasaray haberleri... En çok pres Cimbom’da! 2000 ruhu geri geliyor! Dikkat çeken istatistik
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