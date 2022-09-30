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Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası'nda galibiyetle başladı! Fransa'yı 3-0 yendi

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ilk maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Milliler ikinci maçında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Liberya ile karşılaşacak.

30.09.2022 22:17 - Son Güncelleme: 30.09.2022 22:26
Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası’nda galibiyetle başladı! Fransa’yı 3-0 yendi

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ilk maçında Ülker Stadı'nda Fransa'yla karşılaştı.

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Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası’nda galibiyetle başladı! Fransa’yı 3-0 yendi

Erdi Aslan, İsmail Korkmaz, Fuat Taştan, Okan şahiner, Ömer Güleryüz, Kemal Güleş ve Savaş Kaya yedilisiyle sahaya çıkan Türkiye maça da iyi başladı.

Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası’nda galibiyetle başladı! Fransa’yı 3-0 yendi

Türkiye, Savaş Kaya'nın sol kanattan gönderdiği topa sert vurarak kaleye gönderen Kemal Güleş'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası’nda galibiyetle başladı! Fransa’yı 3-0 yendi

13 ve 14. dakikalarda da tehlikeli ataklar geliştiren milliler, 23. dakikada Kemal Güleş'in pasını değerlendiren Okan Şahiner'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Türkiye Ampute Futbol Dünya Kupası’nda galibiyetle başladı! Fransa’yı 3-0 yendi

Konuk ekip Fransa'nın 24. dakikada geliştirdiği ve topun kornere çıktığı tehlikeli ataktan sonra ilk yarı, ay-yıldızlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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