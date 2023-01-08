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Haberler Spor Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftası nefes kesen derbiye sahne olacak. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazanarak liderlik koltuğunu geri almak isterken, Okan Buruk'lu Galatasaray ise zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli bir eksik bulunmuyor. Icardi'nin iyileşmesiyle birlikte kadroda olması beklenirken, Jorge Jesus ve Okan Buruk kafasındaki 11'leri belirledi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

08.01.2023 09:21 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:21
Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Lig yarışında ezeli rakibinin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe için kritik maç. Jesus ve öğrencileri Aslan'ı mağlup ederek zirvenin hakimi olmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Portekizli hoca ilk Galatasaray derbisinde öğrencilerine 3 puan emri verdi. Agresif ve şiddetli pres ile ofsayt taktiği yine Kanarya'nın büyük kozu olacak.

Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Kıtalararası derbide Galatasaray'ın ilk hedefi Kadıköy'den lider olarak dönmek. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son 2 derbide yenildi. Amaç bugün hasreti biritmek.

Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Son 6 maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, muhteşem seriyi bozmak istemiyor. Okan Buruk dün öğrencilerine, "Lider gidiyoruz, lider dönelim" uyarısını yaptı.

Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Altay Bayındır

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