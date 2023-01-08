Türkiye nefesini tuttu derbiyi bekliyor! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftası nefes kesen derbiye sahne olacak. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe kazanarak liderlik koltuğunu geri almak isterken, Okan Buruk'lu Galatasaray ise zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Zorlu maç öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli bir eksik bulunmuyor. Icardi'nin iyileşmesiyle birlikte kadroda olması beklenirken, Jorge Jesus ve Okan Buruk kafasındaki 11'leri belirledi. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
08.01.2023 09:21 - Son Güncelleme: 08.01.2023 09:21
Lig yarışında ezeli rakibinin 1 puan gerisinde olan Fenerbahçe için kritik maç. Jesus ve öğrencileri Aslan'ı mağlup ederek zirvenin hakimi olmak istiyor.
Portekizli hoca ilk Galatasaray derbisinde öğrencilerine 3 puan emri verdi. Agresif ve şiddetli pres ile ofsayt taktiği yine Kanarya'nın büyük kozu olacak.
Kıtalararası derbide Galatasaray'ın ilk hedefi Kadıköy'den lider olarak dönmek. Galatasaray, Fenerbahçe'ye son 2 derbide yenildi. Amaç bugün hasreti biritmek.
Son 6 maçtır kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, muhteşem seriyi bozmak istemiyor. Okan Buruk dün öğrencilerine, "Lider gidiyoruz, lider dönelim" uyarısını yaptı.