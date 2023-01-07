Mostafa Mohamed'in eski kulübünde sular durulmuyor! Zamalek'te uyuşturucu skandalı
Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'in eski kulübü Mısır ekibi Zamalek'te sular durulmuyor. Beyaz Şövalyaler'in Başkanı Mortada Mansour, takımda iki futbolcunun esrar içtiği için kadro dışı kaldığını duyurdu. Mansour, hakem hataları nedeniyle federasyona, 'ligden çekilme' tehditinde de bulundu.
Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon Dolar satın alma opsiyonunu kullanarak Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransız kulübü Nantes'a kiralanmıştı.
MOSTAFA MOHAMED'İN ESKİ BAŞKANI MANSOUR İFŞA ETTİ
İşte o Zamalek kulübünde flaş gelişmeler yaşanmaya başladı. Africa Foot United'ın derlediği habere göre; Zamalek Başkanı Mortada Mansour, takımdaki uyuşturucu kullanan iki futbolcuyu ifşa etti.
Ayrıca Mısır Futbol Federasyonu'na da hakemler üzerinden ültimatom verildi.
Zamalek, 2 Ocak'ta Aswan FC'ye 2-1 yenildi, 5 Ocak'ta ise El Dakhleya ile evinde 1-1 berabere kaldı.
Bu beraberlik sonrası Mortada Mansour adeta çıldırdı! İki maçta hem 5 puan hem de liderliği kaptıran Zamalek'ta Başkan Mansour şu çarpıcı açıklamaları yaptı:
"Hakemlerin maskeli balosu şampiyonluğumuzu tehdit ediyor. Böyle gitmeye devam ederse ligden çekileceğiz."
Takımdaki iki futbolcu Ahmed Fetouh ve Abdallah Gomaa'nın neden kadro dışı kaldığının sorulması üzerine konuşan Mansour, "İkisi de esrar içip maça gelmiş! Bunu fark edince hemen kadro dışı bıraktık" açıklamasında bulundu.
Zamalek, Mısır Ligi'nde 12 maçta 25 puan toplayarak lider El Ahly'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.