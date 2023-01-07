Vav TV İzle
Haberler Spor Mostafa Mohamed'in eski kulübünde sular durulmuyor! Zamalek'te uyuşturucu skandalı

Mostafa Mohamed'in eski kulübünde sular durulmuyor! Zamalek'te uyuşturucu skandalı

Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'in eski kulübü Mısır ekibi Zamalek'te sular durulmuyor. Beyaz Şövalyaler'in Başkanı Mortada Mansour, takımda iki futbolcunun esrar içtiği için kadro dışı kaldığını duyurdu. Mansour, hakem hataları nedeniyle federasyona, 'ligden çekilme' tehditinde de bulundu.

Muhammed Güneroğlu
Özel haber
takvim.com.tr
07.01.2023 16:56 - Son Güncelleme: 07.01.2023 16:59
Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı

Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon Dolar satın alma opsiyonunu kullanarak Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Fransız kulübü Nantes'a kiralanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı

MOSTAFA MOHAMED'İN ESKİ BAŞKANI MANSOUR İFŞA ETTİ

İşte o Zamalek kulübünde flaş gelişmeler yaşanmaya başladı. Africa Foot United'ın derlediği habere göre; Zamalek Başkanı Mortada Mansour, takımdaki uyuşturucu kullanan iki futbolcuyu ifşa etti.

Ayrıca Mısır Futbol Federasyonu'na da hakemler üzerinden ültimatom verildi.

Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı

Zamalek, 2 Ocak'ta Aswan FC'ye 2-1 yenildi, 5 Ocak'ta ise El Dakhleya ile evinde 1-1 berabere kaldı.

Bu beraberlik sonrası Mortada Mansour adeta çıldırdı! İki maçta hem 5 puan hem de liderliği kaptıran Zamalek'ta Başkan Mansour şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

"Hakemlerin maskeli balosu şampiyonluğumuzu tehdit ediyor. Böyle gitmeye devam ederse ligden çekileceğiz."

Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı

"El Ahly'ye karşı (Mısır Ligi'nde lider) hakemler avantaj sağlıyor. Bu böyle gitmez! Ya kendilerine çeki düzen verecekler ya da kendi aralarında oynasınlar, biz yokuz!"

Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı

Takımdaki iki futbolcu Ahmed Fetouh ve Abdallah Gomaa'nın neden kadro dışı kaldığının sorulması üzerine konuşan Mansour, "İkisi de esrar içip maça gelmiş! Bunu fark edince hemen kadro dışı bıraktık" açıklamasında bulundu.

Zamalek, Mısır Ligi'nde 12 maçta 25 puan toplayarak lider El Ahly'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Mostafa Mohamed’in eski kulübünde sular durulmuyor! ’Beyaz Şövalyeler’de uyuşturucu skandalı
SON DAKİKA