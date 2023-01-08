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Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

Süper Lig'in 18. haftasındaki nefes kesen derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaray sosyal medya hesabından olay paylaşımlara imza attı. İşte o paylaşımlar.

takvim.com.tr
08.01.2023 23:09 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:09
Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti.

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Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

GalatasarayFenerbahçe karşısında galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 86. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 17 maç sonunda 39 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.

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