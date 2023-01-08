Galatasaray, Fenerbahçe galibiyetinin ardından olay paylaşımlara imza attı
Süper Lig'in 18. haftasındaki nefes kesen derbide Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak zirve yarışında büyük bir avantaj elde etti. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Galatasaray sosyal medya hesabından olay paylaşımlara imza attı. İşte o paylaşımlar.
08.01.2023 23:09 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:09
Süper Lig 'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe , sahasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk etti.
Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıyan goller; 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada Mauro Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada Mauro Icardi'den geldi.
Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan Galatasaray, 17 maç sonunda 39 puana ulaşarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkardı.