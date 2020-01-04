Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi Falcao'ya tarihi fark attı.
Hem Türkiye'de hem de Avrupa futbol dünyasında transfer piyasasının nabzını tutan Transfermarkt internet sitesi Süper Lig'de değeri yükselenler ve değeri düşenleri derledi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'in değeri en yüksek futbolcusu olurken Trabzonspor'un genç oyuncuları Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in de piyasa değeri arttı. Bir zamanlar Barcelona'da oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Arda Turan'ın piyasa değeri ise şaşırtıcı derecede düştü. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun değeri de düşmüş görünüyor. Sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin değeri ise gün geçtikçe yükseliyor. İşte Transfermark verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu...
04.01.2020 18:18
- Son Güncelleme: 04.01.2020 18:27
Transfermarkt, futbolcuların merakla beklenen piyasa değerlerini açıkladı. Süper Lig'deki birçok ismin piyasa değerleri değişirken, Vedat Muriç ve Sörloth'un değerlerindeki artış dikkat çekti. Galatasaray'ın yeni transferleri Saracchi ve Onyekuru da Süper Lig'in en değerlileri listesine tepeden giriş yaptı.
İşte Süper Lig'in en pahalı 20 futbolcusu;
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