Transfermarkt verileri açıklandı! Vedat Muriqi Falcao'ya tarihi fark attı.

Transfermarkt, futbolcuların merakla beklenen piyasa değerlerini açıkladı. Süper Lig'deki birçok ismin piyasa değerleri değişirken, Vedat Muriç ve Sörloth'un değerlerindeki artış dikkat çekti. Galatasaray'ın yeni transferleri Saracchi ve Onyekuru da Süper Lig'in en değerlileri listesine tepeden giriş yaptı.

İşte Süper Lig'in en pahalı 20 futbolcusu;