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Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

İlk yarının sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren cimbom, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Cimbom'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte detaylar ve son gelişmeler...

04.01.2020 22:14 - Son Güncelleme: 04.01.2020 22:19
Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

İlk yarının sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

Cimbom Süper Lig'de lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Sezonun ilk yarısında hem savunmada hem de forvette sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ocak transfer sezonunu işaret ediyordu.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

Galatasaray'da tüm planlar gelecek oyunculara göre yapılırken takımdan gidecek isimler de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

NAGATOMO VEDA ETTİ

Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor 11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.

Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.

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