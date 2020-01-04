Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı
İlk yarının sona ermesiyle transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, transfer bombalarını patlamaya hazırlanıyor. Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferini KAP'a bildiren cimbom, dünya yıldızlarını da gündemine almaya başladı. Defans hattıyla ilgili bir çok yıldız ismin adı transferde geçerken, Cimbom'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş'ın eski yıldızını gündeme aldı. İşte detaylar ve son gelişmeler...
04.01.2020 22:14
- Son Güncelleme: 04.01.2020 22:19
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