Transferde bomba patlıyor! Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızına kancayı taktı

Nagatomo, Antalya maçının ardından takıma veda etti. Terim'in, "Ayrılsak da beraberiz. Onu çok seviyoruz" dediği futbolcu, ücretinin ikinci yarıdaki bölümünü talep etmeyerek yine takdir topladı. Japoın futbolcunun İtalya ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi.