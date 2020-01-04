Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Fenerbahçe, sonlara doğru yükselen bir ivme göstermişti. Transfer için pek çok isimler temasını sürdüren Sarı-lacivertliler'de geçtiğimiz günlerden flaş bir ayrılık yaşanmıştı. Geçtiğimiz sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirilen Alper Boğuşlu ile yollar ayrılmıştı. Boğuşlu'nun yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirilmişti. Bu ayrılığın sebebinin genç kaleci Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı.

04.01.2020 12:36 - Son Güncelleme: 04.01.2020 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





