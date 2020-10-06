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Transferdeki o gerçek gün yüzüne çıktı! Fenerbahçeli ismin Galatasaray'a transferi kıl payı kaçtı
Transferdeki o gerçek gün yüzüne çıktı! Fenerbahçeli ismin Galatasaray'a transferi kıl payı kaçtı
Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe oldu. Kadrosunu genişleterek elini güçlendiren Fenerbahçe'nin aksine ezeli rakibi Galatasaray sessizliğini korudu ve taraftarın beklentisini karşılayamadı. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarıyla ilgili o gerçek, dönem biter bitmez ortaya çıktı. İddialara göre Galatasaray, tescil döneminin son gününde Fenerbahçeli o isme teklif götürdü ancak bu transfer yetişmedi. İşte detaylar...
06.10.2020 11:36
- Son Güncelleme: 06.10.2020 11:36
Yaz transfer dönemi dün resmen sona erdi, Galatasaray Yönetimi son günde taraftarını mutlu edecek bir KAP bildirimi yapamadı.
Ezeli rakip Fenerbahçe'nin transfer sezonuna damgasını vurduğu 2020-21 sezonunun yaz döneminde Galatasaray, rakibinin bu alanda oldukça gerisinde kaldı.
Dün yaz döneminin transfer sezonu kapanırken, Galatasaray yönetiminden taraftarlarını mutlu edecek bir yıldız ya da yıldızların KAP'a bildirimi gerçekleşmedi.
YÖNETİME BÜYÜK TEPKİ
Özellikle Kasımpaşa karşısında alınan yenilgi ve ortaya konan kötü futbolun ardından Fatih Terim'in de maç bitmeden soyunma odasının yolunu tutması, taraftarların da eleştiri oklarını Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine çevirmesine neden oldu.
FENERBAHÇELİ YILDIZLA İLGİLENDİ
Tüm bu yaşananların ortasında Galatasaray'ın dün bir Fenerbahçeli yıldızla ilgilendiği ortaya çıktı.