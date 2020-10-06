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Transferdeki o gerçek gün yüzüne çıktı! Fenerbahçeli ismin Galatasaray'a transferi kıl payı kaçtı

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe oldu. Kadrosunu genişleterek elini güçlendiren Fenerbahçe'nin aksine ezeli rakibi Galatasaray sessizliğini korudu ve taraftarın beklentisini karşılayamadı. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarıyla ilgili o gerçek, dönem biter bitmez ortaya çıktı. İddialara göre Galatasaray, tescil döneminin son gününde Fenerbahçeli o isme teklif götürdü ancak bu transfer yetişmedi. İşte detaylar...

06.10.2020 11:36 - Son Güncelleme: 06.10.2020 11:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





