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Transfer döneminde takım bulamayan futbolcular! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi...

Başta Süper Lig olmak üzere dünyanın pek çok liginde transfer dönemi sona erdi. Pandemi sonrası transfer sürecinde başta Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve diğer Süper Lig ekipleri ile dünyadaki pek çok takım kadrolarını bütçeleri doğrultusunda güçlendirdi. Pek çok futbolcunun adı, birbirinden farklı takımlarla anıldı. Kimileri yeni adreslerini bulurken, kimileri takımsız kaldı. Biz de sizler için transfer döneminde kendilerine takım bulamayan futbolcuları derledik.

06.10.2020 10:28 - Son Güncelleme: 06.10.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





