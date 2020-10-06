Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE YOK

En pahalı 15 transfer listesinin 1. sırasında 6.5 milyon euro ile Samatta yer aldı. Genellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray ve Beşiktaş'tan ise listeye herhangi bir futbolcu girmedi.