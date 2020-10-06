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Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

2020-2021 transfer dönemi 5 Ekim itibariyle sona erdi. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere tüm Süper Lig ekipleri kadrolarına yaptıkları takviyelerle takımlarını güçlendirdi. Transfer dönemine damgasını vuran takım ise Fenerbahçe oldu. Peki Süper Lig'in en pahalı transferi hangi takıma ait? İşte Süper Lig'de yapılan en pahalı transferleri derlediğimi o liste.

06.10.2020 15:18 - Son Güncelleme: 06.10.2020 15:19
Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

Türkiye'de yaz transfer sezonu sona erdi... Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak iyice zora giren kulüpler, eskisi gibi yüksek bonservis bedelleriyle transfer yapamadı.

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Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN KİMSE YOK

En pahalı 15 transfer listesinin 1. sırasında 6.5 milyon euro ile Samatta yer aldı. Genellikle bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray ve Beşiktaş'tan ise listeye herhangi bir futbolcu girmedi.

Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

15-Varga - Kasımpaşa (Bonservis: 850 Bin €)

Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

14-Trondsen - Trabzonspor (Bonservis: 950 Bin €)

Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok

13-Davidson - Alanyaspor (Bonservis: 1.00 mil. €)

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