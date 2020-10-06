Transfer döneminde Süper Lig'de yapılan en pahalı 15 transfer! Fenerbahçe zirvede, Galatasaray ve Beşiktaş listede yok
2020-2021 transfer dönemi 5 Ekim itibariyle sona erdi. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere tüm Süper Lig ekipleri kadrolarına yaptıkları takviyelerle takımlarını güçlendirdi. Transfer dönemine damgasını vuran takım ise Fenerbahçe oldu. Peki Süper Lig'in en pahalı transferi hangi takıma ait? İşte Süper Lig'de yapılan en pahalı transferleri derlediğimi o liste.
06.10.2020 15:18
- Son Güncelleme: 06.10.2020 15:19
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