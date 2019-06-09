Transferde sürpriz gelişme! İşte Tolgay Arslan'ın yeni adresi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe gelecek sezon için kadrosunu baştan sonra değiştirme hazırlığına girdi. Bonservis geliri kadar harcama yapabileceği için satış çalışmasına ağırlık verdi. Sarı-lacivertliler oyuncularına gelen her teklifi değerlendirirken, Beşiktaş'tan transfer edilen ve bir türlü bekleneni veremeyen Tolgay Arslan'a sürpriz bir teklif geldi.

09.06.2019 20:55 - Son Güncelleme: 09.06.2019 20:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





