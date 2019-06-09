Juventus'un transfer listesinde olan Merih Demiral ile ilgili hazırlanan rapor ortaya çıktı
Milli Takımımızın 21 yaşındaki yıldızı Merih Demiral'i dün izlemeye gelen Juventus'un transferden sorumlu ismi Fabio Pratici'nin hazırladığı rapor basına sızdı. İtalyan basını tarafından yapılan habere göre Pratici, genç yıldızın defansif yönünün yanında hücuma verdiği katkıyı da raporuna not olarak düştü.
09.06.2019 12:24
- Son Güncelleme: 09.06.2019 12:25
A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği mücadelede Avrupa'dan birçok kulüp genç millileri takip etmek için Konya'ya geldi.
Özellikle Sassuolo'da sergilediği performansla Juventus'un radarında olan genç defans oyuncusu Merih Demiral için, İtalyan kulübünün temsilci yollaması dikkat çekti.
Fotomaç'ın haberine göre 21 yaşındaki başarılı stoperi Juventus adına izlemeye gelen Fabio Paratici'nin yazdığı rapor ise İtalyan basınında ortaya çıktı.
Fransa karşısında attığımız ilk golde Kaan Ayhan'a asist yapan isim olan Merih Demiral'in, yalnızca defansif yönü değil aynı zamanda hücuma yaptığı katkı da ön plana çıkarıldı.
Juventus'un milli futbolcu için girişimlerine daha önceden başlamış olmasına dikkat çekildi.