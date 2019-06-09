Juventus'un transfer listesinde olan Merih Demiral ile ilgili hazırlanan rapor ortaya çıktı

Milli Takımımızın 21 yaşındaki yıldızı Merih Demiral'i dün izlemeye gelen Juventus'un transferden sorumlu ismi Fabio Pratici'nin hazırladığı rapor basına sızdı. İtalyan basını tarafından yapılan habere göre Pratici, genç yıldızın defansif yönünün yanında hücuma verdiği katkıyı da raporuna not olarak düştü.

09.06.2019 12:24 - Son Güncelleme: 09.06.2019 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





