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Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2020 elemelerinde oynadığı Fransa maçının yansıması hala spor gündeminin manşetlerinde. Maçın yıldızları Milli Takımımızın genç isimleri oldu. Onlardan biri de 24 yaşındaki Kaan Ayhan. Fortuna Düsseldorf forması giyen genç yıldız hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri memleketi. Fransa maçı sonrası Almanya doğumlu olan Kaan Ayhan'ın nereli olduğu en çok aratılanlardan biri. İşte başta Kaan Ayhan olmak üzere futbolcuların memleketleri.

10.06.2019 10:11 - Son Güncelleme: 10.06.2019 10:28
Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesiyle savunmanın göbeğini emanet ettiği isimlerden biri 24 yaşındaki genç oyuncu Kaan Ayhan oldu. Kaan Ayhan, EURO 2020 elemelerinde Fransa'yı 2-0'lık skorla geçtiğimiz maçta da hem performansı hem de attığı gol ile göz doldurdu.

Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

Almanya doğumlu olan ve Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın Fransa maçı sonrası, hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlar biri de memleketi. İşte başta Kaan Ayhan olmak üzere futbolcuların memleketleri.

Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

Merih Demiral

Karamürsel, Kocaeli

Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

Dorukhan Toköz - Eskişehir

Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...

Hakan Çalhanoğlu - Bayburt

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