Kaan Ayhan'ın Fransa maçında attığı gol çok konuşulmuştu! Meğer...
A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2020 elemelerinde oynadığı Fransa maçının yansıması hala spor gündeminin manşetlerinde. Maçın yıldızları Milli Takımımızın genç isimleri oldu. Onlardan biri de 24 yaşındaki Kaan Ayhan. Fortuna Düsseldorf forması giyen genç yıldız hakkında her detay merak edilir oldu. Bunlardan biri memleketi. Fransa maçı sonrası Almanya doğumlu olan Kaan Ayhan'ın nereli olduğu en çok aratılanlardan biri. İşte başta Kaan Ayhan olmak üzere futbolcuların memleketleri.
10.06.2019 10:11
- Son Güncelleme: 10.06.2019 10:28
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