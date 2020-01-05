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Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar yürüten sarı-lacivertli yönetim rotasını Süper Lig'in golcü stoperine çevirdi. Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği isim için teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun da transfer için istekli olması nedeniyle eli güçlü bir şekilde pazarlık masasına oturacak. İşte o isim ve detaylar...

05.01.2020 08:50 - Son Güncelleme: 05.01.2020 08:50
Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde beklenen oldu ve bir süredir üzerinde çalışılan yıldızlarla artık iş sadece imzaya kaldı.

Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada bitirerek, devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamladı.

Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim hataya yer vermek istemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeler belirlenmişti.

Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de deviren Kanarya, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamıştı ve üst üste alınan bu galibiyetler camiayı havaya soktu.

Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Taraftarla birlikte şampiyonluğa kenetlenen Fenerbahçe'de bir süredir transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyordu.

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