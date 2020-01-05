Fenerbahçe stoperini Süper Lig'de buldu | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de stoper arayışları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar yürüten sarı-lacivertli yönetim rotasını Süper Lig'in golcü stoperine çevirdi. Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği isim için teklif yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, yıldız oyuncunun da transfer için istekli olması nedeniyle eli güçlü bir şekilde pazarlık masasına oturacak. İşte o isim ve detaylar...

05.01.2020 08:50 - Son Güncelleme: 05.01.2020 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





