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Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

Süper Lig'de transfer dönemi 5 Ekim itibariyle son buldu. Süper Lig ekipleri kadrolarını bütçeleri oranında güçlendirdi. Transferde Fenerbahçe bir adım daha öne çıkarken Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Peki hangi takım kimi kadrosuna kattı? Kimler geldi, kimler gitti? 4 büyükler transfer sezonunda neler yaptı? İşte Süper Lig'in transfer raporu.

06.10.2020 09:21 - Son Güncelleme: 06.10.2020 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





