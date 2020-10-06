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Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

Süper Lig'de transfer dönemi 5 Ekim itibariyle son buldu. Süper Lig ekipleri kadrolarını bütçeleri oranında güçlendirdi. Transferde Fenerbahçe bir adım daha öne çıkarken Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Peki hangi takım kimi kadrosuna kattı? Kimler geldi, kimler gitti? 4 büyükler transfer sezonunda neler yaptı? İşte Süper Lig'in transfer raporu.

06.10.2020 09:21 - Son Güncelleme: 06.10.2020 09:21
Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Ligin birçok ekibi kadrosuna takviyeler yaparken, 4 dev ekip Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferin en çok öne çıkan kulüpleri oldu.

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Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

Peki Süper Lig'in 4 dev kulübü kadrolarına hangi isimleri kattı? Hangi isimlerle yollarını ayırdı? İşte yanıtı…

(Kiralık gönderilen isimler listeye dahil edilmemiştir)

Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

GELENLER

Süper Lig'de transfer sezonu kapandı! Gelenler-gidenler kimler? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un raporu...

RACHID GHEZZAL < leıcester="">

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