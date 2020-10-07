Fatih Terim'den yardımcılarına Emre Akbaba talimatı
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda performansı düşen Galatasaray, transfer döneminde de istediğini yapamadı. Orta sahada aradığını bulamayan Fatih Terim, yardımcılarına sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın bir an önce hazırlanması için talimat verdi.
07.10.2020 09:36
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Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da, hem UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers hem de ligde Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetler moralleri bozdu.
Teknik direktör Fatih Terim, kötü gidişatı durdurmak için teknik ekibe talimat verdi. İşte detaylar...
Sabah'ta yer alan habere göre Emre Akbaba'nın şok sakatlığı, Fatih Terim'in yeni sezon planlarını etkiledi.
Fenerbahçe, Rangers ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabilen Galatasaray'da Terim, transferde beklentileri karşılanmayınca hücum sorununu Emre ile çözmeye karar verdi.
Yardımcıları ile durum değerlendirmesinde bulunan İmparator, "Çift forvetle oynamayacağız. Emre Akbaba'yı hazırlayalım" talimatını verdi.