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Fatih Terim'den yardımcılarına Emre Akbaba talimatı

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda performansı düşen Galatasaray, transfer döneminde de istediğini yapamadı. Orta sahada aradığını bulamayan Fatih Terim, yardımcılarına sakatlığı geçen Emre Akbaba'nın bir an önce hazırlanması için talimat verdi.

07.10.2020 09:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





