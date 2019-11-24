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Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde ve Avrupa'da kadro rotasyonu konusunda oldukça zorlanan Trabzonspor, ara transfer döneminde alternatif isimler alarak şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan ve devre arası transfer döneminde Talisca, N'Diaye gibi isimleri gündemine alan Karadeniz Fırtınası için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

24.11.2019 12:10 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:11
Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...

Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuş durumda..

Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

SAVUNMA ALARMI!
Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...

Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Fırtına, ligde çıktığı 12 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında gol yemedi.

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