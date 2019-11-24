Trabzonspor'dan sürpriz hamle! Orta sahaya yeni transfer | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde ve Avrupa'da kadro rotasyonu konusunda oldukça zorlanan Trabzonspor, ara transfer döneminde alternatif isimler alarak şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek istiyor. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan ve devre arası transfer döneminde Talisca, N'Diaye gibi isimleri gündemine alan Karadeniz Fırtınası için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

24.11.2019 12:10 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





