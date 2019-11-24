Galatasaray'da Emre Mor kararı! Fatih Terim fişini çekti
Galatasaray'da sezon başında Celta Vigo'dan büyük beklentilerle kiralanan Emre Mor, beklentileri karşılayamadı. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında 74. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna giren Mor gösterdiği vasat performans ile seyircilerin tepkisini çekti. Emre için taraftarlar, "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumunu yaparken, Fatih Terim'in de genç yıldız için kararını verdiği öğrenildi.
24.11.2019 10:47
- Son Güncelleme: 24.11.2019 10:47
Süper Lig'de Galatasaray'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta Emre Mor hayal kırıklığı yarattı.
Genç oyuncu 74'te oyuna girerken topla 15 kez buluştu. Yüzde 66.7 pas isabetiyle oynadı. Hiç orta yapmadı, 1 isabetsiz şut çekerken, 5 ikili mücadelenin 2'sini kaybetti.
Takıma olumlu katkı sağlayamayan Emre'ye taraftarlar büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumları yapıldı.
Sabah Gazetesi yazarlarından Levent Tüzemen ise "Emre Mor, Galatasaray'da duygusuz futbol oynuyor ve bu haliyle bırakın Galatasaray'ı Amatör Küme'de bile zor oynar" yorumlarında bulundu.
Emre'nin performans grafiği Fatih Terim'in sürekli şans vermesine rağmen yükselmemesi Galatasaray'da radikal kararların alınmasına neden oldu.