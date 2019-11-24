Galatasaray'da Emre Mor kararı! Fatih Terim fişini çekti

Galatasaray'da sezon başında Celta Vigo'dan büyük beklentilerle kiralanan Emre Mor, beklentileri karşılayamadı. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında 74. dakikada Feghouli'nin yerine oyuna giren Mor gösterdiği vasat performans ile seyircilerin tepkisini çekti. Emre için taraftarlar, "Emre Mor etkisiz eleman gibi, amatör takımda bile oynayamaz" yorumunu yaparken, Fatih Terim'in de genç yıldız için kararını verdiği öğrenildi.

24.11.2019 10:47 - Son Güncelleme: 24.11.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





