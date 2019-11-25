Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, son olarak Başakşehir'e evinde yenildi. 12 maçta sadece 13 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip gol yollarındaki problemi devre arası transfer döneminde çözebilmek için kolları sıvadı. Onyekuru'yu yeniden kiralayarak golcü kanat oyuncusu eksikliğini gidermen isteyen Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

25.11.2019 09:47 - Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





