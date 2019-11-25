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Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, son olarak Başakşehir'e evinde yenildi. 12 maçta sadece 13 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip gol yollarındaki problemi devre arası transfer döneminde çözebilmek için kolları sıvadı. Onyekuru'yu yeniden kiralayarak golcü kanat oyuncusu eksikliğini gidermen isteyen Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

25.11.2019 09:47 - Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47
Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, gol yollarında zorluk çekiyor.

Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Kadroda büyük değişikliğe gitmesi beklenilen sarı-kırmızılı ekibin en az 3 transfer yapması bekleniyor.

Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Menajerler, ocak ayında takımı yenilemeye hazırlanan Galatasaray'ın kapısını şimdiden çalmaya başladı.

Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılı takımda ana gündem maddesi sezon başında Monaco'ya transfer olan Henry Onyekuru'nun kiralanması...

Galatasaray'a Fransa'dan sürpriz teklif | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile temas kuran bir Fransız menajerin, Onyekuru'nun 6 aylık kiralanmasına Monaco'nun sıcak bakmadığını iletti.

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