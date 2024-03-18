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Kaosun perde arkası | Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay nasıl başladı! Oosterwolde'nin hareketi fitili ateşledi

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Akyazı Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 galip geldiği maç sonu saha karıştı. Taraftarlar sahaya girdi yumruklar hava uçtu. Peki olay nasıl başladı? Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareket gündem oldu. İşte o anlar…

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 01:15 Güncelleme 18 Mart 2024, 01:21
Kaosun perde arkası | Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay nasıl başladı! Oosterwolde’nin hareketi fitili ateşledi 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.

Kaosun perde arkası | Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay nasıl başladı! Oosterwolde’nin hareketi fitili ateşledi 2

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

Derbi maçının sonunda ortalık karıştı!

Kaosun perde arkası | Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay nasıl başladı! Oosterwolde’nin hareketi fitili ateşledi 3

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

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