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Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı sona eriyor. Haftanın kapanış maçı dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligde zirveden uzaklaşan Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fırtına'da hedef, sahasında 3 puana ulaşarak taraftarına derbi zaferi hediye etmek. Kanarya ise kazanarak şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi öncesi teknik adamlar 11 konusunda da kararını verdi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 13:19 Güncelleme 17 Mart 2024, 13:19
Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'a karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler 2

135. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.

Akyazı’da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11’ler 3

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farklı üstünlüğü bulunuyor.

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