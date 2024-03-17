Akyazı'da dev maç! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'a karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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135. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.