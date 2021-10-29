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Haberler Spor Trabzon'da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11'ler

Trabzon'da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor Karadeniz derbisinde bugün komşusu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulunurken iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

29.10.2021 09:45 - Son Güncelleme: 29.10.2021 09:45
Trabzon’da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor bugün komşunu Çaykur Rize'yi konuk edecek.

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Trabzon’da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11’ler

Abdullah Avcı ile rekor bırakmayan Fırtına, 3 puan alarak hem zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak hem de yakaladığı muhteşem seriyi devam ettirmek istiyor.

Trabzon’da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11’ler


AVCI UYARILARDA BULUNDU
Teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.

Trabzon’da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11’ler

Futbolcuları ile dün de bir toplantı gerçekleştiren başarılı çalıştırıcı, şu an son sırada bulunan Çaykur Rizespor'un bir toparlanma sürecinde olduğunu ve buraya kazanmak için geleceklerini söyledi.

Trabzon’da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11’ler


SAHAYA ÇIKIP EN İYİ YAPTIĞIMIZ İŞİ YAPMALIYIZ
Avcı, saha içerisinde oyun disiplinine bağlı kalmaları gerektiğini belirterek, "Oynamadan bir maçı kazanmak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

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