Trabzon'da Karadeniz derbisi! Trabzonspor-Çaykur Rizespor: İşte muhtemel 11'ler
Süper Lig'de 24 puanla lider olan Trabzonspor Karadeniz derbisinde bugün komşusu Çaykur Rize'yi konuk edecek. Mücadele öncesi Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulunurken iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.
29.10.2021 09:45
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:45
Abdullah Avcı ile rekor bırakmayan Fırtına, 3 puan alarak hem zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak hem de yakaladığı muhteşem seriyi devam ettirmek istiyor.
AVCI UYARILARDA BULUNDU
Teknik direktör Abdullah Avcı, takımının rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarda bulundu.