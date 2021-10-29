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Fatih Terim'den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray'da Fatih Terim rotasyon düğmesine bastı. Bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 19 karşılaşmanın hiçbirisine aynı kadroyla çıkmayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacağı öğrenildi.

29.10.2021 10:24 - Son Güncelleme: 29.10.2021 10:24
Fatih Terim’den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

Sakat ve cezalı futbolcuların olmadığı karşılaşmalarda dahi iki kez aynı 11'le sahaya dizilemeyen sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacak.

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Fatih Terim’den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

4-5 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor.

Fatih Terim’den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

Santrforda Halil, kanatlarda ise Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

Fatih Terim’den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

UĞURLU ATANDI
Galatasaray'ın Pazar günü 19.00'da NEF Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fatih Terim’den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü

Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, Cimbom'un 14 maçını yönetti. Aslan, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi gördü.

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