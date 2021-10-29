Fatih Terim'den kadroda revizyon! O isimlere kulübe yolu göründü
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek zirve yolunda ağır yara alan Galatasaray'da Fatih Terim rotasyon düğmesine bastı. Bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 19 karşılaşmanın hiçbirisine aynı kadroyla çıkmayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacağı öğrenildi.
29.10.2021 10:24
- Son Güncelleme: 29.10.2021 10:24
4-5 DEĞİŞİKLİK
Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor.
UĞURLU ATANDI
Galatasaray'ın Pazar günü 19.00'da NEF Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.