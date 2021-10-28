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Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Son haftalardaki performansı ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olan Mesut Özil'in antrenmandaki temposu ise dikkat çekti.

28.10.2021 16:12 - Son Güncelleme: 28.10.2021 16:12
Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Savunma oyuncusu Serdar Aziz'in takımdan ayrı bireysel çalıştığı kaydedildi.

Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...

Son zamanlarda performansı eleştirilen ve oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle gündem olan Mesut Özil'in idmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti.

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