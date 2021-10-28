Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken Mesut Özil detayı! Eleştiri oklarının hedefindeydi...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, maç hazırlıklarını sürdürüyor. Son haftalardaki performansı ve Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olan Mesut Özil'in antrenmandaki temposu ise dikkat çekti.
28.10.2021 16:12
- Son Güncelleme: 28.10.2021 16:12
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Son zamanlarda performansı eleştirilen ve oyundan alınmasına gösterdiği tepkiyle gündem olan Mesut Özil'in idmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti.