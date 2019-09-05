TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz "Karar 19.05'te açıklandı bu tip hataların tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından yaptığı açıklamanın detayları...
05.09.2019 21:55
- Son Güncelleme: 05.09.2019 21:55
Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi."
"Bu tip hataların asla iyi niyetle, tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor."
"Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' dedi."
"Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar."