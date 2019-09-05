GaleriSpor

TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Cengiz "Karar 19.05'te açıklandı bu tip hataların tesadüfle açıklanması pek mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın ardından yaptığı açıklamanın detayları...

05.09.2019 21:55 - Son Güncelleme: 05.09.2019 21:55
TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

"Her camia için kutsal değerler vardır, kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni GS TV'ye getirdi."

TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

"Bu tip hataların asla iyi niyetle, tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor."

TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

"Sevgili hocamızla dün özellikle bu konuyu görüştüm. 'Siz organize kötülük derken herhangi bir kurumu hedef aldınız mı?' dedim, 'Hayır, bize karşı geçen yıldan olan aşırı tepkilerin organize olarak daha büyük hale geldiğini söyledim' dedi."

TFF'nin Fatih Terim kararı sonrası Mustafa Cengiz'den '19.05' tepkisi!

"Bütün maçlara gitmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda özellikle bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriliyor. Bunlar özellikle hocamıza ve teknik heyetimizdeki isimlere hakaret ve küfür ediyorlar."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda