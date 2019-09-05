12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda
12 Dev Adam, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki en kritik maçında Çekya'ya 76-91 yenildi ve şampiyonaya veda etti. Öte yandan bu sonucun ardından, A Milli Takım olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.
Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Basketbol Takımımız, son 16'ya katılma hakkını yitirdi. A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı.