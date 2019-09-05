GaleriSpor

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

12 Dev Adam, Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki en kritik maçında Çekya'ya 76-91 yenildi ve şampiyonaya veda etti. Öte yandan bu sonucun ardından, A Milli Takım olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

05.09.2019 13:25 - Son Güncelleme: 05.09.2019 13:46
12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya'ya 91-76 yenilen A Milli Basketbol Takımımız, son 16'ya katılma hakkını yitirdi. A Milliler, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

Maçtan notlar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en kritik maçına çıktı. Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi.

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya ve ABD maçlarındaki ilk beşte değişiklik yaptı. Türkiye'de ilk iki karşılaşmada ilk beşte oyuna başlayan Doğuş Balbay, Çekya mücadelesine yedek başladı. Sakatlığının ardından Japonya karşılaşmasında yedek soyunmasına rağmen süre alamayan ve Dünya Kupası'ndaki ilk maçına ABD karşısında çıkan Scottie Wilbekin ise kritik mücadelede ilk beşte yer aldı.

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı.

Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına
destek verdi.

12 Dev Adam'dan Dünya Kupası'na erken veda

Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo hakkında şok iddia! Neynmar'ın yapamadığını yaptı!