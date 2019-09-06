Radamel Falcao'nun eski aşkını görenler gözlerine inanamadı: Bu kadın terk edilir mi? İşte Galatasaray'ın eski yengesi...

Radamel Falcao hakkında her şey merak konusu oldu. İsmini, Brezilyalı orta saha Paulo Roberto Falcao'dan alan Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, 10 Şubat 1986 Kolombiya doğumludur. Bir dönem kendisi gibi Kolombiyalı olan model Natalia Velez ile birliktelik yaşayan ancak bir süre sonra bu birlikteliği sonlandıran Radamel Falcao'nun eski sevgilisini görenler gözlerine inanamadı. Şimdilerde 2 çocuk annesi olan Natalia Velez, kusursuz fiziği ile dikkat çekiyor. 2007 yılından bu yana Lorelei Taron ile evli olan Falcao ve diğer ünlü futbolcuların sevgilileri ise merak konusu oldu. Futbol dünyasının yıldız isimleri yeşil sahaların tozunu attırırken öte yandan özel hayatları mercek altında oluyor çoğu zaman. Kiminin eşi veya sevgilisi kendisinden daha ünlü oluyor, kimisinin eşini görenler şaşıp kalıyor. Futbolcuların eşleri her ne olursa olsun fazlasıyla dikkat çekiyor. İçlerinden bazılarına şaşırmamak ise elde değil. İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri.

06.09.2019 14:06 - Son Güncelleme: 06.09.2019 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





