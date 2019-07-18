'Tanrı'ya sormam lazım' dedi, transfer iptal oldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu
Her transfer döneminde taraftarlar bir beklenti içerisine giriyor. Taraftarı oldukları takımların eksikleri bir yana, bir yıldızın kadroya dahil olması da isteniyor... Kulüpler buna göre transfer çalışmalarını yürütüyor, hali hazırda olan oyuncuları ile yollarını ayırıyor veya yeni futbolcuları kadrosuna katıyor. Oldukça meşakatli bir süreç. Ancak gelin görün ki bu süreç saçma sapan sebeplerden ötürü tek çırpıda heba olabiliyor. Tıpkı birazdan göreceğiniz gibi. Yıldız futbolcunun transferi 'Tanrı'ya sormam lazım' dediği için iptal oldu. Okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız.
Şunu kabul etmek gerekir ki, futbolu en çokta transfer dönemleri için çok seviyoruz. Transfer iddiaları, taraftarların merakı derken bu süreç oldukça heyecanlı geçiyor.
Ancak bazı transferler pek mutlu son ile bitmemesinin yanı sıra, çok ilginç sebeplerden de iptal olabiliyor. Birbirinden ilginç, trajikomik bir şekilde iptal olan transferleri sizler için derledik.
Dünyanın en ilginç transfer iptal sebepleri
ROBERT LEWANDOWSKI - YANARDAĞ PATLADI
Avrupa'nın en önemli golcülerinden biri olan Lewandowski, 2010 yazında Lech Poznan'dan Blackburn'e transfer olacak iken İzlanda'da Eyjafjallajokul yanardağı patladı ve Avrupa'da tüm uçuşlar iptal oldu. Lewandowski, İngiltere'ye gitmeyi beklerken araya giren Dortmund bu transferi bitirdi.
LOIC REMY - RÜZGAR KURBANI!
Premier Lig ekibi Leicester City, 2015-16 sezonu ara transfer döneminde Chelsea ile Remy'yi kiralamak için anlaşmaya varmıştı. Bu saatlerde ülkesi Fransa'nın Lyon kentinde olan Remy'yi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye götürecek uçak, İngiltere'deki yoğun rüzgar nedeniyle kalkamadı. Leicester City Remy için Lyon'a helikopter göndermek istedi ancak rüzgar buna engel oldu ve transfer gerçekleşmedi.
ZLATAN IBRAHIMOVIC - 'DENEYECEĞİZ' LAFINI DUYUNCA
2000 yılında Malmö'de forma giyerken Arsenal'den transfer teklifi alan Ibrahimovic, "Önce deneyeceğiz" sözünü duyunca bu transferden vazgeçti. Ibrahimovic bu durumu şöyle anlatıyor; "Arsenal bana ünlü kırmızı formalarını verdi ve ismim ile birlikte 9 numara vardı. Benim için fantastik bir andı. Arsenal muhteşem bir kulüptü. Ardından Arsenal'e transfer olmam için beni ikna edeceklerini bekliyordum ama onlar "Deneyeceğiz" dediler. Buna inanamadım ve reddettim."
CHRISTOPHER SAMBA - TRABZONSPOR BOKSÖR ARAMIYOR!
Bu transfer döneminde Dinamo Moskova'dan Trabzonspor'a transfer olmak üzereydi 31 yaşındaki stoper. Ancak, Shota Arveladze; "Bana bir stoper lazım, ağır sıklet boksör değil. Ben bu Samba'yı başka türlü biliyordum. Şimdi Mike Tyson gibi olmuş" sözleriyle reddetti.