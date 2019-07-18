'Tanrı'ya sormam lazım' dedi, transfer iptal oldu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Şunu kabul etmek gerekir ki, futbolu en çokta transfer dönemleri için çok seviyoruz. Transfer iddiaları, taraftarların merakı derken bu süreç oldukça heyecanlı geçiyor.

Ancak bazı transferler pek mutlu son ile bitmemesinin yanı sıra, çok ilginç sebeplerden de iptal olabiliyor. Birbirinden ilginç, trajikomik bir şekilde iptal olan transferleri sizler için derledik.