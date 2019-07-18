GaleriSpor

Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe şimdi de gözünü yıldızlara dikti. Sarı lacivertliler yıldız transferlerini bitirmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen Kanarya'nın kasasına girecek rakam da netleşti.

18.07.2019 15:25 - Son Güncelleme: 18.07.2019 15:33
Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe şimdi de gözünü yıldızlara dikti. Sarı lacivertliler yıldız transferlerini bitirmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor.

Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferi tamamlanmak üzere. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu kısa süre içerisinde İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek.

Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Napoli'nin sarı lacivertlilere bu transfer için ödeyeceği bonservis bedeli de netleşti.

Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı Napoli'ye sattı.

Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Sarı lacivertliler, 180 bin euro karşılığında transfer ettiği genç futbolcunun bonservisinden 18 milyon euro kazanacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sosyal medyaya sızdı! İşte yeni formalar
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması sosyal medyaya sızdı! İşte yeni formalar