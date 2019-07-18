Son dakika transfer haberleri... Napoli Eljif Elmas için servet harcıyor!

Transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe şimdi de gözünü yıldızlara dikti. Sarı lacivertliler yıldız transferlerini bitirmek için Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışını bekliyor. Buradan gelecek bonservis bedeliyle Gustavo, Kolarov, Konoplyanka, Kjaer ve Deniz Türüç transferlerini bitirmeyi hedefleyen Kanarya'nın kasasına girecek rakam da netleşti.

18.07.2019 15:25 - Son Güncelleme: 18.07.2019 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





