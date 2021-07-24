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Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

Onlar bugünlere tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Profesyonel bir futbolcu olmak ve hedeflere ulaşmak o kadar kolay bir süreç değil. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Maradona gibi dünyaca ünlü yıldızlar bugünlere hiç de kolay yollardan gelmedi. Bu oyunu en üst düzeyde oynayabilmek hâlâ çok zordur. Özellikle de geçmişleri türlü zorluklar içerisinde geçmişse bu durum daha da zorlaşır. Zor şartlar altında büyüyen ancak daha sonra dünya yıldızına dönen futbolcuları sizler için derledik...

24.07.2021 16:50 - Son Güncelleme: 24.07.2021 16:51
Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

Hiç kolay yollardan geçmediler... Dünyaca ünlü bazı yıldızların zorlu kariyer yolcularını sizler için derledik.

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Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

LUKA MODRIC

Real Madrid'in Hırvat yıldızı, Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı içinde büyüdü. Aslında futbolda olan savaş mücadelesini, Modric küçük yaşlarda görmüştü.

Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

Hırvat yıldız, babasının da öldürüldüğü savaş zamanında 5 yaşındaydı. Yıldız oyuncu mülteci kampında büyüdü. Futbolu da orada oynadı. Mülteci kampında oynadığı futbolla kendisini geliştirdi.

Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

Sonuç olarak dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer almayı başardı.

Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'

YAYA TOURE

Fildişi Sahilleri'nde büyüyen Yaya Toure'nin doğduğu yer, ülkenin en fakir bölgelerinden birisiydi.