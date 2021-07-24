Dünyaca ünlü yıldız açtı ağzını yumdu gözünü! Bu sözler olay çıkaran cinsten 'kendi sözlerini yiyorlar bu benim için ödül'
Onlar bugünlere tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Profesyonel bir futbolcu olmak ve hedeflere ulaşmak o kadar kolay bir süreç değil. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Maradona gibi dünyaca ünlü yıldızlar bugünlere hiç de kolay yollardan gelmedi. Bu oyunu en üst düzeyde oynayabilmek hâlâ çok zordur. Özellikle de geçmişleri türlü zorluklar içerisinde geçmişse bu durum daha da zorlaşır. Zor şartlar altında büyüyen ancak daha sonra dünya yıldızına dönen futbolcuları sizler için derledik...
24.07.2021 16:50
- Son Güncelleme: 24.07.2021 16:51
LUKA MODRIC
Real Madrid'in Hırvat yıldızı, Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı içinde büyüdü. Aslında futbolda olan savaş mücadelesini, Modric küçük yaşlarda görmüştü.
YAYA TOURE
Fildişi Sahilleri'nde büyüyen Yaya Toure'nin doğduğu yer, ülkenin en fakir bölgelerinden birisiydi.