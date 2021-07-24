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Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek

Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Allasane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor. Yönetim, teknik director Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeye hazırlanıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
24.07.2021 23:21 - Son Güncelleme: 24.07.2021 23:28
Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek

Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Allasane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor.

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Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek

Yönetim, teknik director Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek

Transfer döneminde şu ana kadar sadece Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Allasane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek

Sarı-Lacivertli yönetimin Karagümrük'ün 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği 24 yaşındaki Ndao için kısa süre önce kadro dışı bırakılan Kemal Ademi ile Mame Thiam'ı bu transferde takasta kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek


Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan Ademi ile birlikte Thiam'ı Karagümrük'e takasta önerecek olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig ekibine bir miktar da para teklif etmeyi planlıyor.