Fenerbahçe’den Ndao için takas formülü! İki isim Karagümrük’e önerilecek
Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Allasane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor. Yönetim, teknik director Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeye hazırlanıyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
24.07.2021 23:21
- Son Güncelleme: 24.07.2021 23:28
Karagümrük'ün yıldız oyuncusu Allasane Ndao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, bu transferi takas formülü ile çözmek istiyor.
Yönetim, teknik director Vitor Pereira tarafından kadro dışı bırakılan iki oyuncuyu Ndao'ya karşılık Karagümrük'e teklif etmeye hazırlanıyor.
Transfer döneminde şu ana kadar sadece Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'te forma giyen Allasane Ndao için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te kiralık oynayan Ademi ile birlikte Thiam'ı Karagümrük'e takasta önerecek olan Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig ekibine bir miktar da para teklif etmeyi planlıyor.