Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı. Sezon başından bu yana en çok konuşulan konulardan biri video yardımcı hakem (VAR) oldu. Sistem birçok hatalı karara müdahil olarak düzeltilmesini sağlasa da zaman zaman tartışmalara da sebep olmuş durumda. VAR'ın verdiği kararlar sonrası Süper Lig'de pek çok takım gerilerde kaldı. Peki ligde VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte bu sorunun yanıtı.

28.11.2019 14:50 - Son Güncelleme: 28.11.2019 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





