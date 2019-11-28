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Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

Süper Lig'de 12 hafta geride kaldı. Sezon başından bu yana en çok konuşulan konulardan biri video yardımcı hakem (VAR) oldu. Sistem birçok hatalı karara müdahil olarak düzeltilmesini sağlasa da zaman zaman tartışmalara da sebep olmuş durumda. VAR'ın verdiği kararlar sonrası Süper Lig'de pek çok takım gerilerde kaldı. Peki ligde VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte bu sorunun yanıtı.

28.11.2019 14:50 - Son Güncelleme: 28.11.2019 14:55
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

Süper Lig'de 12. hafta geride bırakılken Demir Grup Sivasspor, 24 puanla lider konumda bulunuyor. Sivas temsilcisi, Trabzonspor'un 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

Lige bu sezon hakem kararları damga vururken, bu gelişmelerin ardından futbolseverler "VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu araştırmaya başladı.

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

İşte VAR'sız puan durumu ve 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ligdeki konumu...

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

İŞTE VAR'SIZ PUAN DURUMU:

18- ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu nasıl olurdu? İşte VAR'sız lig sıralaması!

17- KAYSERİSPOR

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