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Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sezon başından bu yana Nagatomo ve Mariano'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. Fatih Terim'în hazırladığı rapor doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, aradığı sol beki İtalya'da buldu.

28.11.2019 09:50 - Son Güncelleme: 28.11.2019 09:50
Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Yuto Nagatomo'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılı ekipte sol bek adayı belirlendi. FFP kapsamında Aslan'ın ilk tercihi oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak...

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Avrupa Ligi şansını Club Brugge ile berabere kalarak zora sokan Galatasaray'da ara transferde sol bek transferine yoğunlaşıldı.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra kötü performans sergileyen Japon oyuncuyla yollar devre arasında ayrılacak. Aslan, Nagatomo'nun yerine getireceği oyuncuyu İtalya'da buldu.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

MILAN FORMASI GİYİYOR
Milan'da fazla forma bulamayan Ricardo Rodriguez için menajeri, İstanbul'a geldi ve Galatasaray'da masaya oturdu.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

İlk görüşme Brugge maçı sabahı yapıldı. FFP kapsamında satmadan oyuncu alamayan sarı-kırmızılı ekipte, Rodriguez için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi devreye sokuldu.

Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

MILAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR
2017 yazında 15 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan Milan'a gelen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez, kırmızı-siyahlı ekipte 73 maça çıktı. 1 gol 9 asistlik performans sergilediği İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milan da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...

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