Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Sezon başından bu yana Nagatomo ve Mariano'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. Fatih Terim'în hazırladığı rapor doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, aradığı sol beki İtalya'da buldu.

28.11.2019 09:50 - Son Güncelleme: 28.11.2019 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





