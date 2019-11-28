Galatasaray'dan İtalya'ya transfer çıkarması | Galatasaray son dakika transfer haberleri
Sezon başından bu yana Nagatomo ve Mariano'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde bu bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. Fatih Terim'în hazırladığı rapor doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, aradığı sol beki İtalya'da buldu.
28.11.2019 09:50
- Son Güncelleme: 28.11.2019 09:50
MILAN DA TRANSFERE SICAK BAKIYOR
2017 yazında 15 milyon Euro'ya Wolfsburg'tan Milan'a gelen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rodriguez, kırmızı-siyahlı ekipte 73 maça çıktı. 1 gol 9 asistlik performans sergilediği İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlandı. Milan da zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında...
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