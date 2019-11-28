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Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Sezon başında Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne, burada da disiplinsiz davranışları nedeniyle olay yarattı. Teknik direktör Clement tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli golcü zor günler geçiriyor. Son olarak Galatasaray - Club Brugge maçında tribünde bulunan ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddia edilen Diagne'nin devre arasında döneceği iddia edildi. Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Diagne, Club Brugge'de az süre alması ile ilgili eleştiride bulundu.

28.11.2019 15:59 - Son Güncelleme: 28.11.2019 16:01
Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi gerek performansı gerekse taraftar ile yaşadığı problemler nedeniyle transfer döneminde Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamıştı.

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Belçika ekibinde de problemler yaşayan Senegalli golcü, kulübünde de kadro dışı kalmış ve süre alamamıştı.

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Diagne için Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı.

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Proximus Sports, Club Brugge'da mutsuz olan Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönmek istediği, Senegalli golcünün önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle görüşeceği iddia etti.

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Tüm bu gelişmeler üzerine Şampiyonlar Ligi 5. maçında Diagne'nin kulübü Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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