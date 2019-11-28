Mbaye Diagne Galatasaray'a geri mi dönüyor? İmalı paylaşım

Sezon başında Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen ve Club Brugge'ün yolunu tutan Mbaye Diagne, burada da disiplinsiz davranışları nedeniyle olay yarattı. Teknik direktör Clement tarafından kadro dışı bırakılan Senegalli golcü zor günler geçiriyor. Son olarak Galatasaray - Club Brugge maçında tribünde bulunan ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü iddia edilen Diagne'nin devre arasında döneceği iddia edildi. Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Diagne, Club Brugge'de az süre alması ile ilgili eleştiride bulundu.

28.11.2019 15:59 - Son Güncelleme: 28.11.2019 16:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





