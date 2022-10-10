Vav TV İzle
Haberler Spor Süper Lig'de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor

Süper Lig'de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde F.Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, gol düellosuna sahne olan maç sonrası Fenerbahçe- Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi. Gürcan Bilgiç "Kadıköy'de 'enteresan' şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. İşte o yazılar...

10.10.2022 09:34 - Son Güncelleme: 10.10.2022 09:42
Süper Lig’de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy’de enteresan şeyler oluyor

NORMAL VE ENTERESAN - GÜRCAN BİLGİÇ
Milli maçlar sonrasında Beşiktaş deplasmanında yelken ayarları konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Sonrasında Larnaca ile başlayan süreçte rüzgarı doğru kullanarak müthiş bir maç yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy’de enteresan şeyler oluyor

Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var.

Süper Lig’de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy’de enteresan şeyler oluyor

Bunu da ödediler… Stoperlerin yenilen gollerde bireysel hataları var. Penaltı da Altay sorumluluğu almalı. Gereksiz bir öz güven, topla çok oynama sevdasının peşinden gelen hatalar bunlar.

Süper Lig’de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy’de enteresan şeyler oluyor

Hiçbir şey kendin kendine olmuyor, Üç gol atan Valencia'nın da bireyselliği pozisyonları engelledi, rakip ceza sahasına kadar gelip pas vermeyi düşünmeyen Osayi'nin de.

Süper Lig’de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy’de enteresan şeyler oluyor

Jaoa Pedro'nun hala form tutmasını bekliyor Jorge Jesus. Ferdi'nin olmadığı bir takımın özellikle kanat akınlarında eski etkisinden uzak kalması, Emre Mor'un da kendini oyunun içine sokmaması da notlar arasında.

SON DAKİKA