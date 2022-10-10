Süper Lig'de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor

Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var.