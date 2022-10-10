Süper Lig'de 9 gollü maç! Spor yazarları Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi: Kadıköy'de "enteresan" şeyler oluyor
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde F.Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fotomaç Gazetesi yazarları, gol düellosuna sahne olan maç sonrası Fenerbahçe- Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi. Gürcan Bilgiç "Kadıköy'de 'enteresan' şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. İşte o yazılar...
NORMAL VE ENTERESAN - GÜRCAN BİLGİÇ
Milli maçlar sonrasında Beşiktaş deplasmanında yelken ayarları konusunda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Sonrasında Larnaca ile başlayan süreçte rüzgarı doğru kullanarak müthiş bir maç yaptı.
Kadıköy 18 gün sonra ağırladı sevgililerini o gün. Ve Karagümrük maçında yakalanan tempo ile devam ettiler. Dört gol attılar ki, Fenerbahçe'nin kadro – oyun gücüne baktığımızda iç sahada Karagümrük'e karşı normal… Ama rakip de rahat durmadı elbette. Fenerbahçe'nin seyirciyi stada çeken "gösterişinin" bir de faturası var.
Jaoa Pedro'nun hala form tutmasını bekliyor Jorge Jesus. Ferdi'nin olmadığı bir takımın özellikle kanat akınlarında eski etkisinden uzak kalması, Emre Mor'un da kendini oyunun içine sokmaması da notlar arasında.