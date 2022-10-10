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Haberler Spor Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine gol olup yağıyor. Onu izleyen taraftarı da hem TV karşısında hem statta adeta mest oluyor. Jorge Jesus önderliğindeki Sarı-Lacivertliler bu sezon 8 Süper Lig maçında 25 gole ulaştı. Sarı- Lacivertlilerin tek rakibi ise İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City. İşte dikkat çeken istatistik...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.10.2022 17:05 - Son Güncelleme: 10.10.2022 17:05
Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda… Sarı Kanarya Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en yüksek gol ortalaması tutturan ikinci takım konumunda.

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Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City 3.67 gol ortalaması ile mücadele ederken, Fenerbahçe 3.13 gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor. Manchester City'nin 9 lig maçında 33 golü bulunuyor.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

Avrupa'daki tüm liglere bakıldığında ise 3.88 ortalama ile Lüksemburg ekibi Swift Hesperange ilk sırada… Lüksemburg takımı 8 haftada 31 gol buldu.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

5 büyük lig ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol ortalaması tutturan ikinci oyuncu ise Enner Valencia… Ekvadorlu yıldız, ligde her 51 dakikada bir gol buluyor. Yıldız futbolcu, 7 lig maçında forma giydi ve 10 gole ulaştı.

Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

Listenin ilk basamağında ise Erling Haaland var.

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