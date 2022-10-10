Son dakika haberleri... Fenerbahçe’nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik

5 büyük lig ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol ortalaması tutturan ikinci oyuncu ise Enner Valencia… Ekvadorlu yıldız, ligde her 51 dakikada bir gol buluyor. Yıldız futbolcu, 7 lig maçında forma giydi ve 10 gole ulaştı.