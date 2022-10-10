Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin tek rakibi Manchester City! Gol ortalaması ile ilgili dikkat çeken istatistik
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine gol olup yağıyor. Onu izleyen taraftarı da hem TV karşısında hem statta adeta mest oluyor. Jorge Jesus önderliğindeki Sarı-Lacivertliler bu sezon 8 Süper Lig maçında 25 gole ulaştı. Sarı- Lacivertlilerin tek rakibi ise İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City. İşte dikkat çeken istatistik...
10.10.2022 17:05 - Son Güncelleme: 10.10.2022 17:05
Fenerbahçe sadece Süper Lig değil attığı gollerle adını Avrupa'da da zirveye yazdırmış durumda… Sarı Kanarya Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda en yüksek gol ortalaması tutturan ikinci takım konumunda.
İngiltere Primer Lig ekibi Manchester City 3.67 gol ortalaması ile mücadele ederken, Fenerbahçe 3.13 gol ortalaması ile ikinci sırada yer alıyor. Manchester City'nin 9 lig maçında 33 golü bulunuyor.
5 büyük lig ve Süper Lig'de dakika başına en iyi gol ortalaması tutturan ikinci oyuncu ise Enner Valencia… Ekvadorlu yıldız, ligde her 51 dakikada bir gol buluyor. Yıldız futbolcu, 7 lig maçında forma giydi ve 10 gole ulaştı.