Wanda Nara 'Icardi'nin takım arkadaşı beni odada sıkıştırdı taciz etti' dedi ortalık karıştı! Eski eş Maxi Lopez de devreye girince...
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, geldiği ilk günden beri gündemde. Daha önce de özel hayatıyla gündeme gelen Wanda Nara ve Mauro Icardi geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmışlardı. Şimdilerde de bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden çiftin akıbeti ne olacak merak konusu. Ancak gelin görün ki Wanda Nara bir türlü dur durak bilmiyor. Bu kez de taciz itirafıyla gündemde. İşte Wanda Nara'nın son bombası.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yaptığı itiraf gündeme oturdu.
Ülkesinde jüri üyeliği yapan Nara'nın taciz itirafı günlerdir konuşulurken, eski eşi Maxi Lopez'den de çok konuşulacak bir gönderme geldi. İşte haberin tüm detayları...
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, ülkesinde yaptığı itirafla bir kez daha gündem olmayı başardı.
Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklamıştı. Nara açıklamasında, "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim." ifadelerini kullanmıştı.
İKİSİ DE ALDATTI
İddialara göre Wanda Nara yıldız futbolcuyu şarkıcı L-Gante ile, Icardi'nin ise Wanda Nara'yı Arjantinli aktris China Suarez ile aldattığı öne sürülmüştü. Ancak ikili çocukları için ayrılık kararını gözden geçirmekten yana tavır koymuştu.
WANDA EVE ALMADI
Birkaç gün önce Arjantin'e giden Icardi'nin Wanda Nara tarafından eve alınmadığı ve Nara'nın korumalarının da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdığı iddia edilmişti.