'Süper' Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... "Okan Buruk fantezi yapmasın" , "Gio iyi çalışmış" , "Hoş geldin Immobile "

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek 3'üncü kez mutlu sona ulaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbide sarı-kırmızılı rakibini 5-0 yenen siyah-beyazlı takım kupaya uzandı. Süper Kupa'yı en son 2021 yılında müzesine götüren Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.
GIO SEZONA ŞAMPİYONLUKLA GİRDİ
Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde giren Beşiktaş, kupayı kazanarak 2024-2025 sezonuna şampiyonlukla girdi.