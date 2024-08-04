'Süper' Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... "Okan Buruk fantezi yapmasın" , "Gio iyi çalışmış" , "Hoş geldin Immobile "

Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa 'da Galatasaray 'ı 5-0 yenerek 3'üncü kez mutlu sona ulaştı.

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Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbide sarı-kırmızılı rakibini 5-0 yenen siyah-beyazlı takım kupaya uzandı. Süper Kupa'yı en son 2021 yılında müzesine götüren Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.