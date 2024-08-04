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'Süper' Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... "Okan Buruk fantezi yapmasın" , "Gio iyi çalışmış" , "Hoş geldin Immobile "

Beşiktaş, sezona 'Süper' bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ı 5-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Spor yazarları Beşiktaş'ın elde ettiği Süper Kupa ve Galatasaray'ın aldığı ağır yenilgiyi bugünkü köşelerine taşıdı. Beşiktaş ve Giovanni van Bronckhorst'un dersine iyi çalıştığını dile getiren usta kalemler, "Okan Buruk acilen toparlanmalı, bu yenilgi Buruk'a yazar. Fantezi yapmasın", "Beşiktaş'ın yıldızları çok iyiydi" , "Hoş geldin Immobile" değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 09:17 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 09:23
’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile 1

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek 3'üncü kez mutlu sona ulaştı.

’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile 2

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan derbide sarı-kırmızılı rakibini 5-0 yenen siyah-beyazlı takım kupaya uzandı. Süper Kupa'yı en son 2021 yılında müzesine götüren Beşiktaş, 2 sezonun ardından yeniden şampiyon oldu. Siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri 1 ile 81'inci dakikada Ciro Immobile, 58'inci dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ve 90+2'nci dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.

’Süper’ Beşiktaş! Usta yazarların kaleminden kupa finali... Okan Buruk fantezi yapmasın , Gio iyi çalışmış , Hoş geldin Immobile 3

GIO SEZONA ŞAMPİYONLUKLA GİRDİ

Sezona Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde giren Beşiktaş, kupayı kazanarak 2024-2025 sezonuna şampiyonlukla girdi.

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