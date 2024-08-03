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ÖZEL - Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile'den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 ile yenerek şampiyonluğa ulaştığı Süper Kupa'da Ciro Immobile mücadeleye damga vurdu. İtalyan golcü attığı 2 golle takımını sırtlarken, Türkiye kariyerine de hızlı bir adım atmış oldu. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşma sonrasında takvim.com.tr'ye açıklamalarda bulunarak kendisi için 2 gol atmanın fantastik olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:50 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 00:47
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!

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Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ile Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Ciro Immobile oldu. Yeni transferlerden biri olan İtalyan golcü, ağları iki kez sarsarak kupanın gelmesinde büyük rol oynadı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

İlk golde Fernando Muslera'yı 23'üncü saniyede avlayan 34 yaşındaki forvet, Mauro Icardi'nin rekorunu da elinden almayı başardı.

Ciro ImmobileCiro Immobile

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.

Süper Kupa'nın adamı Ciro Immobile'den flaş sözler

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