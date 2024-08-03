ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ile Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ile Atatük Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Ciro Immobile oldu. Yeni transferlerden biri olan İtalyan golcü, ağları iki kez sarsarak kupanın gelmesinde büyük rol oynadı.
Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.