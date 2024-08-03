ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!

Ciro Immobile

Karşılaşma sonrasında takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan Ciro Immobile, attığı goller ve yeni kariyerindeki başlangıç için; "Fantastik bir başlangıçtı. Muhteşemdi. Benim için her şey harika. Takım olarak güven verdik ve iyi bir başlangıç yaptık" dedi.