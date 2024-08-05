Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu!

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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yüksek ücretli transferleriyle dikkat çekiyor. Bu durumun ligdeki kaliteyi artırması ve çekişmeli bir mücadele izlenmesi bekleniyor.