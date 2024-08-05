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Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu!

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala bonservis bedelleri adeta havalarda uçuşuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle birlikte ödenen ücretler tavan yaptı. Hatta rekorlar kırıldı. Peki, Süper Lig'in en pahalı transferleri hangisi? İşte sıralama...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 07:33 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 07:42
Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! 1

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yüksek ücretli transferleriyle dikkat çekiyor. Bu durumun ligdeki kaliteyi artırması ve çekişmeli bir mücadele izlenmesi bekleniyor.

Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! 2

Son olarak Galatasaray, Gabriel Sara'yı 18 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Brezilyalı futbolcu için ödenecek bonservis, kulüp tarihinin en yüksek bonservisi oldu. Peki, Süper Lig'in en pahalı transferleri hangisi? İşte sıralama...

Milyonlarca euro harcadılar... Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri belli oldu! 3

Çağlar Söyüncü

Geldiği takım: Atletico Madrid

Bonservis ödeyen takım: Fenerbahçe

Bonservis: 8.5 milyon euro

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