PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Takvim sahada! Süper Kupa'da Beşiktaş'ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar

Beşiktaş Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar zorlu derbide Ciro Immobile'nin 2, Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle tarihi bir skor elde ederek kupayı kaldırdı. Mücadelenin ardından takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan isimler, yaşadıkları mutlukları dile getirdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 23:55 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 00:51
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirmişti. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından takıma Ciro Immobile takviyesi yapılmıştı.

Jessica Melana'dan Ciro Immobile'nin Süper Kupa performansı hakkında yorum

Ciro Immobile Galatasaray'ı yıkan isimlerden biri olduCiro Immobile Galatasaray'ı yıkan isimlerden biri oldu

Gabriel Paulista'nın Atletico Madrid'den ayrılması sonsrasında ilk bombasını patlatan Kartal, Rafa Silva'nın da Benfica kariyerine nokta koymasıyla ikinci yıldızını indirmişti. Geçen sezon Lazio'daki gergin döneminin ardından takımdan ayrılma kararı alan 34 yaşındaki golcünün yeni adresi Beşiktaş olmuştu. İtalyan temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından dünyaca ünlü forvetle el sıkışılmıştı.

Ciro Immobile golün sevincini taraftarlarla paylaştıCiro Immobile golün sevincini taraftarlarla paylaştı

Ciro Immobile bugün biri penaltıdan diğeri ise rekor kıran iki golle takımını Süper Kupa'ya götüren isim oldu.

Jessica MelanaJessica Melana

Yıldız futbolcunun eşi takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada; "Türkiye çok güzel. Burada mutluyum. Ciro'nun golleri için konuşmakta zorlanıyorum. Şu an çok duygusalım" ifadelerini kullandı.

Rafa SilvaRafa Silva

RAFA SİLVA: MUTLUYUM

Karşılaşma sonrasında konuşan dördüncü golün sahibi Rafa Silva; "Hem gol hem de galibiyet için çok mutluyum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.

Rafa Silva'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Salih UçanSalih Uçan

SALİH UÇAN: KUPAYLA KAPATIP KUPAYLA AÇTIK

Siyah beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan ise; "Geçtiğimiz sezonu kupayla kapatıp yenisini kupayla açtık. Bunun için çok sevinçliyiz. Hem bizim hem teknik heyet ve yönetimimizin hem de taraftartımızın adına çok iyi bir başlangıç oldu. Çok mutluyuz" dedi.

Salih Uçan'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Mustafa Erhan HekimoğluMustafa Erhan Hekimoğlu

"ÇOK GURURLUYUM"

Hazırlık maçlarına damga vurduktan sonra ilk resmi maçında da fileleri havalandıran Mustafa Erhan Hekimoğlu; "Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. 1983'ten bu yana yakalanamayan bir skordu. Golünü attığım ve kazandığımız için çok gururluyum" diye konuştu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
İsmail Haniye suikastı nasıl oldu? İran ilk kez açıkladı: ABD ve İsrail! Bomba mı füze mi? | Olay iddia: 70 gün önce de denemişler... 3 farklı odada bomba!
ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu’ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! Yeni haftada yağış var mı? Uzman isim açıkladı
Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterisi: İsrail terör devleti
Beyoğlu’nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA