Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar

Jessica Melana Yıldız futbolcunun eşi takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada; "Türkiye çok güzel. Burada mutluyum. Ciro'nun golleri için konuşmakta zorlanıyorum. Şu an çok duygusalım" ifadelerini kullandı.

Rafa Silva RAFA SİLVA: MUTLUYUM Karşılaşma sonrasında konuşan dördüncü golün sahibi Rafa Silva; "Hem gol hem de galibiyet için çok mutluyum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi. Rafa Silva'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Salih Uçan SALİH UÇAN: KUPAYLA KAPATIP KUPAYLA AÇTIK Siyah beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan ise; "Geçtiğimiz sezonu kupayla kapatıp yenisini kupayla açtık. Bunun için çok sevinçliyiz. Hem bizim hem teknik heyet ve yönetimimizin hem de taraftartımızın adına çok iyi bir başlangıç oldu. Çok mutluyuz" dedi. Salih Uçan'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar

Mustafa Erhan Hekimoğlu "ÇOK GURURLUYUM" Hazırlık maçlarına damga vurduktan sonra ilk resmi maçında da fileleri havalandıran Mustafa Erhan Hekimoğlu; "Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. 1983'ten bu yana yakalanamayan bir skordu. Golünü attığım ve kazandığımız için çok gururluyum" diye konuştu. Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar