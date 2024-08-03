Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirmişti. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından takıma Ciro Immobile takviyesi yapılmıştı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu 4 oyuncuyla güçlendirmişti. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından takıma Ciro Immobile takviyesi yapılmıştı.
Gabriel Paulista'nın Atletico Madrid'den ayrılması sonsrasında ilk bombasını patlatan Kartal, Rafa Silva'nın da Benfica kariyerine nokta koymasıyla ikinci yıldızını indirmişti. Geçen sezon Lazio'daki gergin döneminin ardından takımdan ayrılma kararı alan 34 yaşındaki golcünün yeni adresi Beşiktaş olmuştu. İtalyan temsilcisiyle yapılan görüşmelerin ardından dünyaca ünlü forvetle el sıkışılmıştı.
Ciro Immobile bugün biri penaltıdan diğeri ise rekor kıran iki golle takımını Süper Kupa'ya götüren isim oldu.
Yıldız futbolcunun eşi takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada; "Türkiye çok güzel. Burada mutluyum. Ciro'nun golleri için konuşmakta zorlanıyorum. Şu an çok duygusalım" ifadelerini kullandı.
RAFA SİLVA: MUTLUYUM
Karşılaşma sonrasında konuşan dördüncü golün sahibi Rafa Silva; "Hem gol hem de galibiyet için çok mutluyum. Sadece bunu söyleyebilirim" dedi.
SALİH UÇAN: KUPAYLA KAPATIP KUPAYLA AÇTIK
Siyah beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan ise; "Geçtiğimiz sezonu kupayla kapatıp yenisini kupayla açtık. Bunun için çok sevinçliyiz. Hem bizim hem teknik heyet ve yönetimimizin hem de taraftartımızın adına çok iyi bir başlangıç oldu. Çok mutluyuz" dedi.
"ÇOK GURURLUYUM"
Hazırlık maçlarına damga vurduktan sonra ilk resmi maçında da fileleri havalandıran Mustafa Erhan Hekimoğlu; "Herkesi tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. 1983'ten bu yana yakalanamayan bir skordu. Golünü attığım ve kazandığımız için çok gururluyum" diye konuştu.