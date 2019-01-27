Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Cardiff City'nin 11 milyon Euro'ya transfer ettiği İngiliz forvet Bobby Reid'in fenomen eşi Summer Bianca, sosyal medyada verdiği ipuçları ve etkileyici güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

27.01.2019 21:25 - Son Güncelleme: 27.01.2019 21:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





