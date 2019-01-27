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Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Cardiff City'nin 11 milyon Euro'ya transfer ettiği İngiliz forvet Bobby Reid'in fenomen eşi Summer Bianca, sosyal medyada verdiği ipuçları ve etkileyici güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

27.01.2019 21:25 - Son Güncelleme: 27.01.2019 21:37
Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Instagram'da 111 bin takipçisi bulunan Bianca, diş beyazlatma ipuçlarından, yüksek bir at kuyruğunun nasıl bağlanacağına kadar takipçileriyle her türlü ipuçlarını paylaşıyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Ayrıca göz alıcı yaşam tarzını da hayranlarıyla paylaşan Bianca'nın gönderileri beğeni yağmuruna tutuluyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

Sık sık tatil fotoğrafları paylaşan Bianca, seyehat etmekten büyük zevk aldığını yorumlarda belirtiyor.

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )

İşte binlerce beğeni alan Bianca'nın fotoğraflarından biri daha...

Summer Bianca sosyal medyayı salladı ( Futbolcuların eşleri ve sevgilileri )


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