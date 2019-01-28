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Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

F.Bahçe'de kötü gidişe karşı hamle yapan muhalifler, kongre için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

28.01.2019 08:32 - Son Güncelleme: 28.01.2019 08:32
Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

F.Bahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiadaki muhalif isimleri harekete geçirdi.

Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

Muhaliflerin, camiada herkes tarafından çok sevilen bir başkan adayı etrafında toplandığı ve olağanüstü kongre için düğmeye bastığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

Başkan Ali Koç ve yönetiminin yaptığı hamleleri başarısız bulan bir grup kongre üyesinin, kötü sonuçların devam etmesi durumunda en geç Mart ayında genel kurul çağrısında bulunacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

Ali Koç'a muhalif kanadın olağanüstü kongre hazırlığı yaptığı ve kötü sonuçların devam etmesi halinde mart ayında kongreye gidilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor

Mulahif isimlerin Nihat Özdemir'e başkan olması için teklif götürdükleri belirlendi. Nihat Özdemir'in adaylığına Aziz Yıldırım'ın da tam destek vereceği iddia edildi.

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