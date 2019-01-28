Fenerbahçe'de kongre sesleri yükselmeye başladı! Ali Koç'un yerine o geliyor
F.Bahçe'de kötü gidişe karşı hamle yapan muhalifler, kongre için düğmeye basmaya hazırlanıyor.
28.01.2019 08:32
- Son Güncelleme: 28.01.2019 08:32
F.Bahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiadaki muhalif isimleri harekete geçirdi.
Muhaliflerin, camiada herkes tarafından çok sevilen bir başkan adayı etrafında toplandığı ve olağanüstü kongre için düğmeye bastığı öğrenildi.
Başkan Ali Koç ve yönetiminin yaptığı hamleleri başarısız bulan bir grup kongre üyesinin, kötü sonuçların devam etmesi durumunda en geç Mart ayında genel kurul çağrısında bulunacağı konuşuluyor.
Ali Koç'a muhalif kanadın olağanüstü kongre hazırlığı yaptığı ve kötü sonuçların devam etmesi halinde mart ayında kongreye gidilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Mulahif isimlerin Nihat Özdemir'e başkan olması için teklif götürdükleri belirlendi. Nihat Özdemir'in adaylığına Aziz Yıldırım'ın da tam destek vereceği iddia edildi.