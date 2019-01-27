Sivas'ta puanlar paylaşıldı! (MS: Sivasspor 1-1 Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
27.01.2019 21:06
- Son Güncelleme: 27.01.2019 21:09
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Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Sivasspor atağında Emre'nin pasıyla ceza alanında topu alan Muhammet yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Muhammet'in tedavisi için oyun duraklarken VAR hakemleri de bir yandan pozisyonu inceledi ancak herhangi bir ihlal tespit edilmedi.
21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.
43. dakikada Yusuf Yazıcı bu kez sol çaprazdan bir serbest vuruş kullandı. Orta-şut karışımı vuruşunda bir kez daha kaleye yönelen top yine auta çıktı.