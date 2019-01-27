Sivas'ta puanlar paylaşıldı! (MS: Sivasspor 1-1 Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

13. dakikada Sivasspor atağında Emre'nin pasıyla ceza alanında topu alan Muhammet yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Muhammet'in tedavisi için oyun duraklarken VAR hakemleri de bir yandan pozisyonu inceledi ancak herhangi bir ihlal tespit edilmedi.