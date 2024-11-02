Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler , 2024-25 sezonunda Los Blancos formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı. 19 yaşındaki süper solak, söz konusu 11 mücadelede gol veya asist üretemedi ve 292 dakika sahada kaldı.

Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in artık yedek oyuncusu olmasıyla birlikte Arda Güler 'in Real Madrid 'de bu sezon ilk 11'de forma giymesi bekleniyordu.

SABRI TAŞTI

Ancak durum beklenen gibi olmadı. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler ve Endrick ile ilgili sabrının taştığı bildirildi.