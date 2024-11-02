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Real Madrid'de Arda Güler krizi! Neden süre bulamıyor? Antrenör açıkladı

Milli gurumuz Arda Güler, bu sezon Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de yer bulamadı. Güler için Los Blancos'un başkanı Florentino Perez'in de devreye girdiği öğrenilirken, The Athletic'e konuşan bir Real Madrid antrenörü genç yeteneğin neden süre bulamadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 11:00
Real Madrid’de Arda Güler krizi! Neden süre bulamıyor? Antrenör açıkladı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, 2024-25 sezonunda Los Blancos formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 11 maça çıktı. 19 yaşındaki süper solak, söz konusu 11 mücadelede gol veya asist üretemedi ve 292 dakika sahada kaldı.

Real Madrid’de Arda Güler krizi! Neden süre bulamıyor? Antrenör açıkladı

Toni Kroos'un emekliliğe ayrılması ve Luka Modric'in artık yedek oyuncusu olmasıyla birlikte Arda Güler'in Real Madrid'de bu sezon ilk 11'de forma giymesi bekleniyordu.

Real Madrid’de Arda Güler krizi! Neden süre bulamıyor? Antrenör açıkladı

SABRI TAŞTI

Ancak durum beklenen gibi olmadı. İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Arda Güler ve Endrick ile ilgili sabrının taştığı bildirildi.

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