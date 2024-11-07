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Fenerbahçe'de 11 yine değişiyor! Mourinho'dan sürpriz karar

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Az Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp hem namağlup serisini sürdürmek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 11:00
Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.

AZ Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan John Beaton yönetecek. Beaton'ın yardımcılıklarını Daniel McFarlane ile David McGeachie yapacak. Müsabakada Calum Scott 4. hakem olacak.

Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

AVRUPA'DA 5 PUAN

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Hollanda'da Twente ve iç sahada İngiliz ekibi Manchester United ile aynı skorla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe’de 11 yine değişiyor! Mourinho’dan sürpriz karar

Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3 maç sonunda 5 puanla 36 takım içinde 14. sırada bulunuyor. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ise 3-2'lik Elfsborg galibiyetiyle başladığı UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Tottenham deplasmanlarından puan alamadı.

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