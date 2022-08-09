Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!
Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan sarı lacivertliler, ikinci yarıda ise 3-2 geriye düşerken, 90+2. dakikada Berisha'nın ayağından bulduğu gol ile 3-3'lük beraberliği kurtardı. Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk 11'de oynatmazken, yedekten de oyuna sokmadı. Spor yazarları, maç ile alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan yazılar...
09.08.2022 09:24 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:24
ERMAN TOROĞLU - KARTAL'IN TAKIMI DAHA KİŞİLİKLİYDİ
Büyük transferler yapan Fenerbahçe, büyük hoca getiren Fenerbahçe… Süper Lig'e yeni çıkmış bir Ümraniye, sessiz sedasız hazırlanan bir Ümraniye…
Oynanan futbola bakıyorsun, iki takım arasında kalite farkı yok. Futbolcular arasında fark var mı ona bakıyorsun, o da yok.
Çünkü 10 liralık futbolcu ile kafa kafa oynuyorlar. Bu yalnız Fenerbahçe için değil, İstanbul'un büyükleri için yıllarca böyle oldu.