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Haberler Spor Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan sarı lacivertliler, ikinci yarıda ise 3-2 geriye düşerken, 90+2. dakikada Berisha'nın ayağından bulduğu gol ile 3-3'lük beraberliği kurtardı. Jorge Jesus, Arda Güler'i ilk 11'de oynatmazken, yedekten de oyuna sokmadı. Spor yazarları, maç ile alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan yazılar...

09.08.2022 09:24 - Son Güncelleme: 09.08.2022 09:24
Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

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Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Birisi futbolculara vermiş 10'ar lira, diğeri vermiş 1'er lira… Çıkıyorlar er meydanına hem de büyük rakiplerinin önüne.

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Oynanan futbola bakıyorsun, iki takım arasında kalite farkı yok. Futbolcular arasında fark var mı ona bakıyorsun, o da yok.

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Ya 10 liralık futbolcu 10 lira değil. Ya da 1.5 liralık futbolcu kadar hakiki değeri.

Spor yazarlarından Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı değerlendirmesi!

Çünkü 10 liralık futbolcu ile kafa kafa oynuyorlar. Bu yalnız Fenerbahçe için değil, İstanbul'un büyükleri için yıllarca böyle oldu.

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