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Süper Lig 'süper' başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

Tüm futbolseverlerin büyük bir hasretle beklediği Süper Lig efsanesi, 75 günlük aranın ardından tekrar başladı. Büyük bir heyecana sahne olan ilk hafta maçlarında takımlar birbiri ile kıyasıya yarıştı. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haftaya galibiyet ile başlarken, Fenerbahçe puan kaybetti. İşte haftanın karşılaşmaları ve tüm detayları...

takvim.com.tr
09.08.2022 11:58 - Son Güncelleme: 09.08.2022 12:01
Süper Lig ’süper’ başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

Türkiye futbolunun zirvesi Süper Lig, oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

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Süper Lig ’süper’ başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

19 takımın yer aldığı ligde, takımlar galibiyet için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Süper Lig ’süper’ başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

Oynanan karşılaşmalarda 27 gol çıkarken, bu gollerin dördü penaltıdan geldi.

Süper Lig ’süper’ başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

'Dört büyükler'den sadece Fenerbahçe puan kaybederken, lige yükselen ekipler arasında sadece İstanbulspor puan alamadı.

Süper Lig ’süper’ başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!

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