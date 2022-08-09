Süper Lig 'süper' başladı! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş güldü, Fenerbahçe üzüldü!
Tüm futbolseverlerin büyük bir hasretle beklediği Süper Lig efsanesi, 75 günlük aranın ardından tekrar başladı. Büyük bir heyecana sahne olan ilk hafta maçlarında takımlar birbiri ile kıyasıya yarıştı. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haftaya galibiyet ile başlarken, Fenerbahçe puan kaybetti. İşte haftanın karşılaşmaları ve tüm detayları...
09.08.2022 11:58 - Son Güncelleme: 09.08.2022 12:01
'Dört büyükler'den sadece Fenerbahçe puan kaybederken, lige yükselen ekipler arasında sadece İstanbulspor puan alamadı.