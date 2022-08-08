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Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener'de Altay 11'de, Arda Güler yedekte

Yeni sezonun açılış karşılaşmasında Hangikredi Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, sahaya çıkacak 11'ler şekillenmeye başladı. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın sahaya dönmesi beklenirken, sarı lacivertlilerin yeni 10 numarası Arda Güler'in karşılaşmaya yedek çıkması bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Ümraniyespor karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

takvim.com.tr
08.08.2022 16:13 - Son Güncelleme: 08.08.2022 16:13
Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in bu sezonki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin rakibi ligin yeni ekibi Hangikredi Ümraniyespor olacak.

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Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

11 YENİ TRANSFER VAR
Yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile hazırlanan sarı lacivertliler, 11 yeni transferi kadrosuna katmıştı. Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King, Wiliam Arao, Joao Pedro, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Luan Peres, Alioski ve son olarak da genç eldiven İrfan Can Eğribayat ile anlaşan Kanarya, Kim Min-Jae, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ile yollarını ayırmıştı.

Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak olan Ümraniyespor ise kadro mütevaziliği ile dikkat çekiyor. Süper Lig'de boy gösterecek 74. farklı takım olan kırmızı beyazlılar, geçen sezon başarıda başrolü oynayan teknik direktör Recep Uçar ile yeni sezona hazırlandı.

Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

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68 yaşındaki Jorge Jesus, Luis Aragones ve Dick Advocaat'ın ardından bir Süper Lig maçında Fenerbahçe taknik direktörü olarak sahada yer alacak en yaşlı üçüncü isim olacak.

Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Fenerbahçe - Ümraniyespor karşılaşması 21:45'te başlayacak. Maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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