Jesus Ümraniye kadrosunu belirledi! Fener’de Altay 11’de, Arda Güler yedekte

11 YENİ TRANSFER VAR

Yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile hazırlanan sarı lacivertliler, 11 yeni transferi kadrosuna katmıştı. Bruma, Lincoln Henrique, Emre Mor, Joshua King, Wiliam Arao, Joao Pedro, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Luan Peres, Alioski ve son olarak da genç eldiven İrfan Can Eğribayat ile anlaşan Kanarya, Kim Min-Jae, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo ile yollarını ayırmıştı.